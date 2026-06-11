Олимпийский призер Артем Вольвич перешел в волейбольный клуб «Зенит»
Двукратный победитель Лиги чемпионов и серебряный призер Олимпиады в Токио Артем Вольвич подписал контракт с волейбольным клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ранее 36-летний блокирующий покинул казанскую команду, сообщили в пресс-службе клуба.
Ожидается, что переход усилит команду в предстоящем сезоне
Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ
Артем Вольвич — пятикратный чемпион России и двукратный чемпион Европы. Срок соглашения с петербургским клубом пока не раскрывается. Ожидается, что переход усилит команду в предстоящем сезоне.