В Петербурге одобрили вывод собак-поводырей и спасателей из-под ограничений

Депутаты поддержали поправки, освобождающие собак-проводников и животных спасателей от дополнительных требований по содержанию. Ранее исключения действовали только для служебных собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующие исключения распространялись только на служебных собак

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Действующие исключения распространялись только на служебных собак

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

«Надеюсь, вместе с горожанами и депутатами найдем баланс интересов»,— отметил Андрей Рябоконь.

Инициативу ранее вносила группа парламентариев во главе с Четырбоком. Проект рассмотрят в ближайшее время.

Кирилл Конторщиков