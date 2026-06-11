В Петербурге одобрили вывод собак-поводырей и спасателей из-под ограничений
Депутаты поддержали поправки, освобождающие собак-проводников и животных спасателей от дополнительных требований по содержанию. Ранее исключения действовали только для служебных собак.
Действующие исключения распространялись только на служебных собак
Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ
«Надеюсь, вместе с горожанами и депутатами найдем баланс интересов»,— отметил Андрей Рябоконь.
Инициативу ранее вносила группа парламентариев во главе с Четырбоком. Проект рассмотрят в ближайшее время.