Трамп усомнился в готовности американского общества поддержать долгую операцию на острове Харк
Президент США Дональд Трамп усомнился, что американское общество готово поддержать долгую операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом господин Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Честно говоря, я не знаю, есть ли у Америки готовность к этому. Мы заработаем состояние, но я не знаю, есть ли у Америки готовность. Думаю, американцы хотели бы, чтобы мы вернулись домой»,— предположил господин Трамп.
Американский президент также сравнил возможные действия в отношении Ирана с политикой США в Венесуэле. По его словам, американская сторона «отлично сработала» и вывезла «миллионы и миллионы баррелей нефти из Венесуэлы».
«Мы доставили нефть в Хьюстон и разные другие места, в Луизиану, где наши невероятные нефтеперерабатывающие заводы работают 24 часа в сутки и зарабатывают состояние»,— добавил господин Трамп. По словам президента США, ему нравится такой сценарий. Однако в случае с Ираном речь идет о более длительном процессе.
Ранее сегодня Дональд Трамп говорил, что США «не в таком далеком будущем» могут захватить остров Харк в Иране. По его словам, так Вашингтон сможет установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа.
Остров Харк — важнейший объект системы нефтяного экспорта Ирана. По данным компании Kpler, до начала операции США и Израиля через остров проходило 94% нефти из страны. Пропускная способность его инфраструктуры составляет 7 млн баррелей в сутки. С марта 2025 года по март 2026 года через терминалы острова прошло 553 млн баррелей иранской нефти.