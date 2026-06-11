МВД России объяснило решение депортировать мексиканского художника Легаррета

МВД России приняло решение об административном выдворении мексиканского художника Эммануэля Легаррета, поскольку он не предоставил подтверждение своего проживания в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в МВД, в 2018 году господин Легаррет получил в Санкт-Петербурге вид на жительство. В ноябре 2025 года его поставили на миграционный учет в Ульяновске до 2027 года при условии ежегодного подтверждения своего проживания в России. В ведомстве добавили, что в 2025 году художник несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие алкоголя в общественных местах.

«Странно слышать обвинения от законодателей в адрес МВД России о допущенных бюрократических проволочках. МВД России в своей деятельности строго руководствуется законами, принятыми депутатским корпусом»,— заявили в ведомстве.

Эммануэля Легаррета задержали 4 мая в Ульяновской области. Спустя два дня Мелекесский райсуд поместил его в Центр временного содержания иностранных граждан. Как рассказала адвокат художника Арина Суэцкая-Куликова, в полиции посчитали, что он повторно нарушил миграционное законодательство.

В этом году, по словам адвоката, господин Легаррет заранее пришел с документами в миграционную службу. Документы не приняли, поскольку было еще рано. Когда художник пришел во второй раз, ему ответили, что нет бланков. Во время третьего посещения чиновники заявили, что ждут ответ из Петербурга, и пообещали позвонить, когда письмо поступит. Когда после звонка господин Легаррет снова пришел в миграционную службу, его задержали.

Эммануэль Легаррета — член Института изобразительного искусства Мадрида. До переезда в Россию он работал в Финляндии, Испании, Великобритании и США. Художник приходится родным племянником мексиканской актрисы Вероники Кастро, известной по главным ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».