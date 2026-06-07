Мексиканского художника в Ульяновске поместили в центр временного содержания иностранцев

Мексиканский художник Эммануэль Легаррета в Ульяновске попал в центр временного содержания иностранных граждан. Ему грозит выдворение из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Ъ-Волга» сообщил предприниматель и основатель ульяновской арт-галереи Вячеслав Акрамовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эммануэль Легаррета — мексиканский художник, в настоящее время проживающий в России. Как отмечается на сайте Центра испанского языка и культуры Adelante, художник Эммануэль Легаррета — член института изобразительного искусства Мадрида. Три года работал в США, затем в Великобритании, долгое время жил и работал в Испании, затем в Финляндии. В последнее время живет в России, в Санкт-Петербурге. В России он проживает уже девять лет, желая познакомиться поближе с обычаями страны, которая ему нравится. Сам художник также отмечает, что является родственником звезды телесериала «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро: двоюродная сестра его бабушки по материнской линии — мать Вероники Кастро. Господин Акрамовский отмечает, что в последнее время Эммануэль Легаррета живет в Ульяновске, куда приехал вслед за любимой девушкой. На родине Ленина художник участвует в работе арт-галереи, дает бесплатные мастер-классы для детей с особенностями развития и для взрослых, пишет портреты участников СВО.

Как пояснила «Ъ-Волга» адвокат художника Арина Суэцкая-Куликова, Эммануэль Легаррета имеет вид на жительство в России (ВНЖ). Оно не требует продления, но иностранец с ВНЖ обязан ежегодно в определенный срок подтверждать миграционной службе факт своего пребывания в стране. По словам адвоката, в миграционной службе полиции считают, что художник повторно нарушил миграционное законодательство, не предоставив своевременно документы о проживании на территории страны. «В прошлом году произошла техническая ошибка в работе миграционной службы — в Санкт-Петербурге по какой-то причине не приняли документы, но не известили художника об этом. В этом году он заблаговременно сам пришел с документами в миграционную службу полиции в своем районе в Ульяновске, но ему сказали, что пока еще рано. Когда он пришел во второй раз, ему ответили, что нет бланков, во время третьего посещения сказали, что ждут ответ из Санкт-Петербурга, куда он отправлял бумаги год назад, пообещали позвонить, когда придет ответ. А когда они ему позвонили и он 4 июня снова явился в миграционную службу, ему ответили, что он задержан за нарушение миграционного законодательства», — пояснила адвокат. Двое суток художник провел в изоляторе временного содержания, а затем миграционная служба отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска вынесла постановление об административном наказании художника (ч.4 ст. 18.8 КоАП РФ): штраф 5 тыс. руб. и выдворение за пределы России.

В субботу Мелекесский райсуд вынес решение о помещении художника в Центр временного содержания иностранных граждан.

Адвокат отмечает, что постановление полиции будет обжаловано в суде. Она считает, что состава правонарушения нет, поскольку оно подразумевает умысел, а ее подзащитный неоднократно сам являлся в миграционную службу, желая подать документы. «Но вместо того, чтобы проконсультировать его, полиция пошла на принцип»,— пояснила адвокат. По ее словам, она также направила жалобы в прокуратуру Ульяновской области и начальнику регионального УМВД.

В пресс-службе УМВД от комментариев отказались, пояснив, что пока «разбираются с ситуацией». Региональный уполномоченный по правам человека Сергей Люльков сказал «Ъ-Волга», что намерен детально разобраться в происходящем, пока же в полиции ему ответили, что у них «все законно».

«Я считаю крайне несправедливым, что они не могут найти документы, которые я отправил заказным письмом, а наказание — несколько чрезмерным», — сказал «Ъ-Волга» Эммануэль Легаррета, заметив, что очень хотел бы и дальше жить в России и в Ульяновске.

Сергей Титов, Ульяновск