Выдача ипотеки в Петербурге выросла в полтора раза

За январь-апрель в городе выдано 14 081 ипотечный кредит на 76,7 млрд рублей — рост на 50% к прошлому году. Просрочка увеличилась до 10,8 млрд, но ее доля в портфеле всего 0,86%. Средний кредит — 5,2 млн рублей, ставка — 10,51%, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний размер ипотечного кредита сократился на 400 тыс. рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Средний размер ипотечного кредита сократился на 400 тыс. рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В апреле выдано 3 638 займов (+26,7% год к году). Объем выдач подстегнуло снижение ключевой ставки. Ранее спрос на новостройки в Петербурге впервые обогнал Москву, а рост цен на вторичку замедлился.

Кирилл Конторщиков