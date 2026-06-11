Страны ОПЕК+ в мае увеличили добычу нефти на 250 тыс. б/с

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, в мае 2026 года добывали 28,428 млн баррелей в сутки (б/с). Они отстали от плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 6,131 млн б/с. Данные опубликованы в ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Среди стран-членов соглашения больше всего нарастила добычу нефти Саудовская Аравия — на 157 тыс. б/с. Всего она добывала 6,912 млн б/с. При этом страна отстала от квоты на 3,316 млн б/с. Ирак увеличил добычу на 75 тыс. б/с — до 1,481 млн б/с, но отстал от квоты на 2,845 млн б/с. Кувейт нарастил добычу на 16 тыс. б/с — до 573 тыс. б/с. Страна отстала от квоты на 2,039 млн б/с.

Россия добывала в мае 9,009 млн б/с, сократив показатель по сравнению с апрелем на 9 тыс. б/с, и отстав от квоты на 690 тыс. б/с. При этом выше плана добыча была у Казахстана — на 1,162 млн б/с (всего добывал 1,872 млн б/с) и у Омана — на 83 тыс. б/с (888 тыс. б/с).

Всего с учетом Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, страны ОПЕК+ и вышедшие с 1 мая из организации ОАЭ добывали 33,132 млн б/с — на 185 тыс. б/с меньше, чем в апреле.

7 июня семь стран ОПЕК+, включая Россию, решили повысить квоту на добычу нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки. Такое же повышение было согласовано на июнь — это было первое решение организации после выхода ОАЭ.