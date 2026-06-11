В Севастополе сменят название кинотеатра «Украина»

Власти Севастополя переименуют кинотеатр «Украина» после атаки на здание панорамы «Оборона Севастополя», произошедшей 10 июня. Об этом заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев на открытии выставки, посвященной художнику Францу Рубо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Украина»

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Кинотеатр «Украина»

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя

«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина». Мы — люди очень терпеливые и толерантные... Но есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, — невозможно»,— заявил господин Развожаев.

По словам губернатора, старую вывеску уже демонтировали, новое название для кинотеатра власти города определят позже вместе с севастопольцами.

Сегодня в Севастополе открыли выставку — «Рубо. 170», которая посвящена 170-летию со дня рождения знаменитого русского художника французского происхождения Франца Рубо. На ней представили подлинные фрагменты панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которую он создал в начале XX века с условными названиями «Атака» и «Левее Юферова».

В ночь на 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по музею, в котором размещалась панорама, уничтожив восстановленную в советские годы копию произведения. В здании загорелась кровля, пожару был присвоен 4-й уровень. Основная часть оригинальной работы погибла в 1942 году, попав под артобстрел немецко-фашистских захватчиков.

Александр Дремлюгин, Симферополь