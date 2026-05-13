ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,2 млн б/с, следует из отчета организации. По прогнозу, общее потребление нефти в мире в 2026-м может составить 106,33 млн б/с.

Прогноз роста спроса на 2027 год повышен на 160 тыс. б/с: ОПЕК ожидает, что показатель увеличится на 1,5 млн б/с, до 107,87 млн б/с.

По прогнозу Международного энергетического агентства, в текущем году мировой спрос на нефть составит 104 млн б/с против 104,342 млн б/с в прошлом.