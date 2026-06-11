Акции Oracle подешевели на 7% из-за неожиданно высоких капитальных затрат

Котировки американской Oracle Corporation упали на 7% на внебиржевых торгах, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Ранее компания объявила о рекордных результатах за четвертый квартал и весь финансовый год, завершившиеся в мае.

Общая квартальная выручка выросла на 21%, до рекордных $19,2 млрд. Выручка от облачных сервисов (IaaS + SaaS) – на 47%, до $9,9 млрд. Общая выручка за 2026 финансовый год выросла на 17% и достигла также рекордной отметки в $67,4 млрд. Выручка от облачных сервисов увеличилась на 39%, до $34,0 млрд.

Как пишет WSJ, инвесторов встревожили показатели капитальных затрат (в основном – на строительство дата центров). В прошлом финансовом году они составили $55,7 млрд, что на $5 млрд выше прогнозов. В компании ожидают, что в 2027 финансовом году чистый отток средств на капитальные вложения достигнет $70 млрд.

Как отмечает газета, такой уровень расходов «иллюстрируют масштаб готовности вкладываться в ИИ». Oracle стала одним из ведущих игроков отрасли после заключения многомиллиардных контрактов, включая сделку с OpenAI на $300 млрд.

Екатерина Наумова