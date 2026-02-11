Белгородские власти принимают заявки бизнеса на компенсацию ущерба от ВСУ

С 11 февраля власти Белгородской области начали принимать заявки от малого и среднего бизнеса на получение компенсаций за ущерб от действий ВСУ. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении. Правительство РФ в конце 2025 года перечислило региону 400 млн руб. — эти средства пойдут на возмещение утерянного транспорта и товарно-материальных ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы достаточно долго к этому готовились. Надеемся, что эти деньги очень сильно помогут в восстановлении вашей деятельности»,— обратился к предпринимателям Вячеслав Гладков.

Для получения финансовой помощи предпринимателям следует обращаться в региональное министерство экономического развития и промышленности или к первому заместителю губернатора Илье Пономареву.

По данным областного правительства, в 2025 году для помощи пострадавшим белгородским предприятиям по линии Минэкономразвития РФ было направлено 1,68 млрд руб. Общая сумма компенсаций за причиненный ущерб составила 711 млн, такую господдержку получили 279 субъектов предпринимательской деятельности. На выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу направили 252 млн, а на компенсацию страховых взносов — 713 млн.

Объем помощи пострадавшим промышленным предприятиям по линии Минпромторга составил 1 млрд руб. Компенсации за ущерб получили 27 организаций на сумму почти 200 млн, а льготные займы на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств — 20 предприятий на сумму свыше 800 млн.

По линии Минсельхоза на поддержку направили 73 млрд руб. Компенсации в объеме свыше 2,9 млрд получили 130 предприятий агропромышленного комплекса. Гранты на возобновление деятельности малых сельхозпроизводителей на 148 млн предоставили 21 получателю. Льготные кредиты на 70,3 млрд оформили 278 предприятий.

Еще 371 млн руб. направили по линии Минтруда на предоставление субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в целях частичной компенсации расходов на оплату времени простоя работников.

Белгородские власти отмечают, что важным механизмом поддержки пострадавшего бизнеса также выступает свободная экономическая зона (СЭЗ) — преференциальный режим дает возможность предпринимателям восстановить деятельность предприятий и продолжить их развитие за счет реализации новых инвестпроектов. На территории белгородской СЭЗ сейчас реализуют 23 инвестпроекта, общий объем инвестиций составляет около 3 млрд руб. Сохранено свыше 4 тыс. рабочих мест и предполагается создать 700 дополнительных. Планируемый объем налоговых и страховых льгот участникам СЭЗ — 11,6 млрд руб.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщил, что взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) позволило в 2025-м обеспечить для бизнеса Белгородской области кредитно-гарантийную поддержку в объеме 77,5 млрд руб. Власти совместно с Корпорацией МСП наметили приоритеты для дальнейшей поддержки бизнеса в 2026 году — в частности, планируется увеличить на 20% объемы кредитования по программе стимулирования для приграничных территорий.

Денис Данилов