Алейский маслосыркомбинат снизил производство сыров в 2025 году на 21%

АО «Алейский маслосыркомбинат» в 2025 году сократило общее производство молочной продукции на 9%. Наибольшее падение продемонстрировал выпуск сухой молочной сыворотки — на 40% и сливочного масла — на 34%. Производство сыров также снизилось — на 21%, составив по итогам года 2,5 тыс. т, следует из годового отчета предприятия.

Параллельно с этим комбинат уменьшил объем закупок сырого молока у населения на 5% — с 31,7 тыс. т годом ранее до 30,2 тыс. т в 2025-м. Несмотря на сокращение физических объемов поставок, закупочная стоимость сырья для производителя выросла на 26%.

Причиной снижения указана конкуренция. «Общество работает в жесточайшей конкуренции как по закупкам молока, так и по рынку сбыта. Идет борьба за каждого поставщика молока» — говорится в документе.

Алейский маслосыркомбинат был создан в декабре 1964 года. Основной профиль компании — производство сыра и сырных продуктов. Предприятие выпускает твердые сычужные сыры «Старославянский», «Российский», «Витязь», мягкий сыр «Адыгейский», масло сладкосливочное «Крестьянское». По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка комбината составила 318 млн руб., чистая прибыль — 510 тыс. руб.

Лолита Белова