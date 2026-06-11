В 2026 году жители Челябинской области оформили ипотеку на 32 млрд рублей

За январь–апрель 2026 года жители Челябинской области оформили ипотеку почти в два раза больше, чем год назад, — на 32 млрд руб. Такая информация отражена в докладе «Региональная экономика» Банка России.

В Челябинской области в первые четыре месяца этого года запуск новых проектов многоквартирных домов вырос на 4% к январю–апрелю 2025-го. На 1 мая жилая площадь строящихся объектов превысила 1,5 млн кв. м, увеличившись на 14%. Объем ипотечного жилищного кредитования составил 32 млрд руб., а число одобренных займов — 9 тыс. (+68%). Специалисты ЦБ подчеркивают, что доля выдач в рамках семейной ипотеки постепенно уменьшается из-за ужесточения условий программы и снижения рыночных ставок вслед за ключевой. Кроме того, частично спрос южноуральцев переориентировался с первичного на вторичное жилье, стоимость которого в среднем ниже.

Виталина Ярховска