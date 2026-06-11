Главный архитектор стала министром градостроительной политики Самарской области

Екатерина Семенова, до этого занимавшая пост главного архитектора региона, назначена министром градостроительной политики Самарской области. О кадровом решении объявил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании градостроительного совета в четверг, 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С мая 2026 года госпожа Семенова исполняла обязанности главы министерства после ухода с этого поста Андрея Грачева, который покинул должность в связи с переходом на новую работу. До переезда в Самару она работала главным архитектором Геленджика.

Георгий Портнов