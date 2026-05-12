Андрей Грачев покидает пост министра градостроительной политики Самарской области
Глава министерства градостроительной политики Андрей Грачев уйдет со своей должности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник, 12 мая.
Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев
Андрей Грачев продолжит карьеру в новой должности. Где именно, губернатор не уточнил. Чиновник приступит к новой работе на следующей неделе.
Андрей Грачев занимал пост министра градостроительной политики с декабря 2024 года. Во время работы в должности в отношении чиновника возбудили административное дело. Проверка показала, что министерство получило запрос о поправках в правила землепользования и застройки, но ответ был дан с опозданием и без подписи министра. Документ подписал первый заместитель Андрея Грачева. В результате министру назначили штраф в размере 2 тыс. руб.