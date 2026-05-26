Врио министра градостроительной политики Самарской области назначена Екатерина Семенова

Екатерина Семенова назначена на должность врио министра градостроительной политики Самарской области. Соответствующая информация содержится на сайте регионального правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В апреле 2025 года Екатерина Семенова была назначена первым заместителем министра градостроительной политики и главным архитектором Самарской области после перехода Андрея Грачева на должность министра градостроительной политики. До этого она работала главным архитектором Геленджика.

Ранее сообщалось, что Андрей Грачев покидает пост министра градостроительной политики Самарской области и продолжит карьеру в новой должности.

Руфия Кутляева