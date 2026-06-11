Бывшего замглавы Новосибирской области арестовали по делу об обороте наркотиков

Бывший первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков. По словам источников «Ъ», господин Петухов содержится в СИЗО № 7 «Капотня».

Сотрудники ФСБ задержали господина Петухова с наркотиками во время его командировки в Москву. Тогда спецслужбы работали по одному из дел о наркотрафике. Задержанный с поличным чиновник признал вину. Возбуждено дело по ст. 228 УК. Лефортовский райсуд отклонил просьбу его адвоката по назначению о домашнем аресте, отправив фигуранта под стражу.

Юрий Петухов был назначен первым вице-губернатором в 2015 году. До этого возглавлял новосибирскую городскую избирательную комиссию, а затем — областную. В обладминистрации чиновник отвечал за формирование решений в области государственного строительства и кадровой политики, а также за организационно-политические вопросы, в том числе избирательные кампании.

Подробности — в материале «Ъ» «Новосибирский политик задержался в столице».