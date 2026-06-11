Омский суд посадил на пять лет перевозчиков краснокнижных птиц

В Калачинске (Омская область) вынесли приговор двум жителям Красноярского края — Ивану Андронову и Виктору Годжиеву, занимавшимся, по версии следствия, незаконной перевозкой краснокнижных птиц. Каждый проведет пять лет в колонии общего режима. Также с обвиняемых в солидарном порядке взыскали почти 16 млн руб. в качестве возмещения ущерба, сообщила пресс-служба городского суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По материалам дела, в сентябре 2025 года в Красноярском крае обвиняемые получили от неустановленных лиц незаконно пойманных восемь соколов-балобанов и двух сапсанов. Редких птиц красноярцы должны были перевезти на машине в Северную Осетию — Аланию и отдать неизвестному получателю. Когда красноярцы следовали через Омскую область, у них сломался автомобиль. Пернатых они перенесли в арендованный в Калачинске гараж.

3 октября сотрудники полиции задержали перевозчиков. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

Как рассказали в суде, шесть птиц были конфискованы в доход государства, фактически они находятся в Большереченском зоопарке им. В. Д. Соломатина. Четыре особи в неволе погибли.

Илья Николаев