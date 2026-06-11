Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Личность ребенка, погибшего вечером 10 июня в результате ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, установлена. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал на месте ДТП возле храма в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стихийный мемориал на месте ДТП возле храма в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам полковника, погибшим оказался девятилетний мальчик. Ребенок погиб вместе со своей матерью. Они проживали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма в центре Екатеринбурга и въехал в стоящих у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса и директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.

Подробности инцидента — в материале «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Полина Бабинцева