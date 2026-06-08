Подвыборная отставка

За три месяца до выборов в Госдуму глава Новосибирской области Андрей Травников неожиданно уволил своего первого заместителя Юрия Петухова, в ведении которого больше десяти лет находился внутриполитический блок регионального правительства. Эксперты сомневаются, что отставка «политического» вице-губернатора скажется на результатах осеннего голосования, но допускают «некоторый репутационный урон» для партии власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Петухов лишился поста главного куратора внутренней политики в Новосибирской области без объяснения причин

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Юрий Петухов лишился поста главного куратора внутренней политики в Новосибирской области без объяснения причин

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Об увольнении Юрия Петухова Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 8 июня. По его словам, из штатного расписания также будет исключена его должность. «В течение июня месяца мною будут внесены изменения в структуру правительства и администрации губернатора, и обязанности первого заместителя губернатора будут перераспределены между остальными заместителями»,— уточнил глава региона. Причину такого решения он не раскрыл.

Юрий Петухов получил должность первого вице-губернатора в 2015 году. Он пришел в исполнительную власть региона из избирательной системы, где сначала возглавлял новосибирскую городскую избирательную комиссию, а затем — областную. В обладминистрации чиновник отвечал за формирование решений в сфере государственного строительства и кадровой политики, а также за организационно-политические вопросы, в том числе избирательные кампании.

В Новосибирской области традиционно сильны протестные настроения. Если в 2016 году на выборах в Госдуму партия власти набрала здесь по спискам 38,3% голосов избирателей, то в 2021-м — только 35,3%. КПРФ, напротив, увеличила свой результат с 19,6% до 25,9%. А в 2014–2024 годах мэром региональной столицы и вовсе являлся коммунист Анатолий Локоть.

Впрочем, в последние годы ситуация стала меняться. С 2024-го пост заместителя председателя правительства — министра региональной политики занимает Роман Бурдин, при котором на выборах в заксобрание Новосибирской области «Единая Россия» (ЕР) получила 51,9%, улучшив результат 2020-го сразу на 13,8 процентного пункта. По мнению осведомленных источников “Ъ”, именно господину Бурдину перейдут «избирательные» полномочия Юрия Петухова.

«С точки зрения управляемости избирательного процесса в ЕР непоправимой потери нет,— рассуждает директор информационно-аналитического агентства "Центр деловой жизни" Андрей Кузнецов.— В правительстве этот вопрос курирует профильный вице-премьер и министр региональной политики Роман Бурдин, предвыборный штаб возглавляет спикер заксобрания Андрей Шимкив, а за результат в целом отвечает губернатор Андрей Травников, как секретарь регионального политсовета партии».

Политолог Алексей Мазур согласен, что отставка Юрия Петухова вряд ли скажется на результате ЕР, поскольку «политический» вице-губернатор — это не дирижер кампании, а лишь «один из ее винтиков», причем «легко заменяемый».

Хотя некоторый репутационный урон история с увольнением первого вице-губернатора единороссам еще может нанести, допускает он: «Это зависит от степени скандальности развития "кейса Петухова". Определяющими станут действия силовиков».

Политолог Константин Калачев напоминает, что коней на переправе не меняют, тем более перед предстоящими выборами в Госдуму, однако незаменимых чиновников в современной региональной власти нет: «Губернатор в состоянии найти компетентного управленца, которому можно поручить не только социалку, но и внутреннюю политику». По мнению эксперта, электоральные последствия будут зависеть в первую очередь от резонанса вокруг возможного уголовного дела. «Регион сложный, и риски, безусловно, есть»,— констатирует он.

Валерий Лавский, Новосибирск