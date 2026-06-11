«Проекторы ночью отображают стилизованные стрелки на асфальте»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Audi Фото: Пресс-служба Audi

Любое новое поколение модели, а особенно если речь идет о востребованном или даже не побоюсь этого слова культовом автомобиле, помимо ожидаемых критериев в плане внешности или динамических характеристик, должно обладать неким набором «фишек» — неожиданных инноваций, которые удивят и заставят лишний раз о них говорить. У представленного на днях кроссовера Audi Q7 третьего поколения таких «фишек» немало. И одна их них — это технология проекционных поворотников.

Мы уже привыкли, что во многих моделях поворотники теперь «динамические» — поочередно зажигающиеся диоды дополнительно акцентируют внимание соседей по транспортному потоку на направлении, куда ваш автомобиль сейчас поедет. Так вот, теперь в фарах и задних фонарях нового Audi Q7 встроены проекторы, которые ночью отображают стилизованные стрелки на асфальте синхронно с обычными поворотниками. Но это не все. Если камеры обнаружат перед автомобилем лужу, покрытую льдом, то проекторы покажут в этом месте дороги стилизованное изображение снежинки. Audi подчеркивает, что такая сложная система расширяет функциональность освещения, несмотря на возможные трудности и дороговизну ремонта фар и задних фонарей.

Все эти инновации, конечно же, вызвали и кучу других вопросов. Например, многим уже заранее не нравится, что эти стрелки и снежинки будут ложиться не только на асфальт, но и на их автомобили — ну, знаете, как мы возмущаемся, когда у кого-то не настроены форсунки омывателя, и капли попадают на нашу машину. Опять же вопрос: если подобную идею подхватят «китайцы», и такие системы через год появятся у всех, то мешанина из проецируемых на асфальт стрелок не помешает ли читать разметку, которая на него нанесена?

Впрочем, тут каждая страна вправе что-то разрешить автопроизводителю, а что-то запретить. Например, у того же нового кроссовера Audi Q7 для американского рынка за задним стеклом будет зажигаться надпись Quattro, дублирующая стоп-сигнал. А у европейских машин такой иллюминации не будет.

Дмитрий Гронский