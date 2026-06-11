Песков заявил о развитии российских банков вопреки санкциям

Российские банки продолжают развиваться и получать прибыль, несмотря на санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что крупнейшие банки страны уже давно находятся под ограничениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности,— сказал господин Песков на брифинге.— Что касается внешнеторговых операций, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг».

10 июня Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций новые ограничения против российского банковского сектора. В частности, планируется ввести запрет на транзакции более чем с 30 банками в России и третьих странах. Санкционный список дополнят 20 банками, криптокомпаниями и финансовыми платформами в третьих странах, которые якобы помогают России обходить ограничения.