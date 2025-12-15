Четыре предприятия могут войти в белгородскую СЭЗ

В Белгородской области готовят пакеты документов по еще четырем потенциальным участникам свободной экономической зоны (СЭЗ). По одному из них работа уже находится на финальном этапе, а по остальным устраняют замечания. Затем планируется рассмотрение заявок и направление их в Минэкономразвития РФ. Об этом рассказали на совещании Вячеслава Гладкова с руководителями предприятий из приграничья Белгородской области. Названия предприятий озвучены не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации первого заместителя губернатора Ильи Пономарева, сейчас участники СЭЗ реализуют 23 инвестиционных проекта общей стоимостью 3 млрд руб. Это позволит сохранить более 4 тыс. существующих рабочих мест и создать порядка 700 новых. В первую очередь речь идет о производстве пищевых продуктов, химических веществ, готовых металлических изделий, машин и оборудования. При реализации инвестпроектов резиденты получат налоговые льготы в общем объеме более 11 млрд руб.

Закон о включении отдельных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, в состав СЭЗ, которая ранее действовала в присоединенных регионах, вступил в силу в 2024 году. Функционирование преференциального режима позволяет пострадавшим предпринимателям восстановить деятельность предприятий после атак ВСУ и продолжить развитие бизнеса.

Подробнее о развитии СЭЗ в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов