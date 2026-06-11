Песков заявил об угрозе мировой экономике из-за эскалации между США и Ираном

Очередной виток обострения между США и Ираном не только угрожает стабильности на Ближнем Востоке, но и чреват последствиями для мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом»,— отметил господин Песков на брифинге.

Представитель российского президента призвал Вашингтон и Тегеран вернуться к переговорам. Москва настаивает на том, чтобы все стороны конфликта проявляли сдержанность.

Прошедшей ночью СЩА возобновили ракетные атаки на Иран. По словам американского президента Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, но Вашингтон это отрицает. Кроме того, иранские вооруженные силы ударили по 18 американским объектам на Ближнем Востоке, утверждают в Корпусе стражей исламской революции. Позже CNN со ссылкой на источник уточнил, что США и Иран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами ночью 11 июня.