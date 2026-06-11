«РСХБ-страхованию» отказали в иске на 217 млн к белгородским энергетикам

Арбитражный суд Москвы отказал АО «СК "РСХБ-страхование"» во взыскании 217,7 млн руб. с ПАО «Россети Центр» и АО «Белгородэнергосбыт». Третьим лицом по иску выступает «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Это следует из материалов судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Иск страховщика касается взыскания ущерба в порядке суброгации (право требования, которое потерпевший имеет к лицу, ответственному за убытки). Подробности требований на 217,7 млн руб. не раскрываются. Разбирательство может быть связано с последствиями страховых случаев и урегулированием ущерба в белгородских агропромышленных активах.

До этого Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Центр» в просьбе передать дело в Белгород.

Последний спор, связанный с АО «СК "РСХБ-страхование"» и «Белгородским бройлером», был разрешен в октябре 2024 года. Тогда стороны заключили мировое соглашение по делу, инициированному птицефабрикой, которая требовала признать страховым случаем гибель цыплят-бройлеров на площадке «Муромское» в Шебекинском округе.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Белгородский бройлер» зарегистрировано в июле 2021 года в облцентре и работает в сфере разведения сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Гендиректором является Виталий Пономаренко. «Белгородский бройлер» принадлежит ООО «Тамбовский бройлер» (65%), ООО «Ставропольский бройлер» (34%) и Виктору Наурузову с долей 1%. В 2025 году выручка компании составила 13 млрд руб. (-1%), прибыль — 227 млн руб. (-47%).

Ранее белгородский арбитраж прекратил производство по иску местного производителя растительных масел ООО «См-агро» Татьяны Московченко и Андрея Егорова к «Белгородскому бройлеру».

Анна Швечикова