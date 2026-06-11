Производитель масел отказался от иска к белгородскому активу ГАП «Ресурс»

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по иску местного производителя растительных масел ООО «См-агро» Татьяны Московченко и Андрея Егорова к местному же ООО «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно документам суда, закрытие дела связано с тем, что ответчик полностью оплатил долг в 67,1 млн руб. Эти требования образовались по двум договорам поставки товара «Белгородскому бройлеру» от февраля и ноября 2025 года.

ООО «См-агро» обратилось в арбитраж в марте 2026 года. В том же месяце суд удовлетворил ходатайство истца и арестовал 67,1 млн руб. на счетах ответчика в качестве обеспечительных мер. Структура ГАП «Ресурс» безуспешно пыталась отменить их.

В середине мая московское ООО «Данзим» Андрея Анчикова опубликовало сообщение о намерении обанкротить «Белгородского бройлера». Тогда же саратовское ООО «Фортуна» Алексея Савина и татарстанское ООО «Интертехгрупп» Фарида Исламова заявили о планах добиться признания несостоятельным тамбовского актива ГАП «Ресурс» — ООО «Токаревская птицефабрика». По данным картотеки арбитражных дел, из всех компаний только представители «Интертехгрупп» дошли до суда, но вскоре забрали заявление.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова