Белгородские энергетики получили иск на 217 млн рублей от «РСХБ-страхования»

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ПАО «Россети Центр» на отказ Арбитражного суда Москвы передать в Белгород дело по иску АО «СК "РСХБ-страхование"» о взыскании 217,7 млн руб. с энергетической компании и АО «Белгородэнергосбыт». Третьим лицом по иску выступает «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Это следует из материалов судебной картотеки.

Иск страховщика касается взыскания ущерба в порядке суброгации (право требования, которое потерпевший имеет к лицу, ответственному за убытки). Подробности требований на 217,7 млн руб. пока не раскрываются. Разбирательство может быть связано с последствиями страховых случаев и урегулированием ущерба в белгородских агропромышленных активах. Следующее заседание пройдет 8 июня.

Последний спор, связанный с АО «СК "РСХБ-страхование"» и «Белгородским бройлером», был разрешен в октябре 2024 года. Тогда стороны заключили мировое соглашение по делу, инициированному птицефабрикой, которая требовала признать страховым случаем гибель цыплят-бройлеров породы Ross 308 на площадке «Муромское» в Шебекинском округе Белгородской области. Речь шла о событии, произошедшем 13 ноября 2023 года на территории Муромского птицекомплекса, где, по данным истца, погибло застрахованное поголовье птицы. Размер убытка — 20 млн руб.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Белгородский бройлер» зарегистрировано в июле 2021 года в облцентре и работает в сфере разведения сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Гендиректором является Виталий Пономаренко. «Белгородский бройлер» принадлежит ООО «Тамбовский бройлер» (65%), ООО «Ставропольский бройлер» (34%) и Виктору Наурузову с долей 1%. В 2024 году выручка компании составила 14 млрд руб., прибыль — 427 млн руб.

Ранее на структуру господина Наурузова подал иск белгородский производитель растительных масел ООО «См-агро» с требованием 67 млн руб. Заседание по этому делу пройдет 27 мая.

Анна Швечикова