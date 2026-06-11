Производство одежды в Калининградской области сократилось более чем в четыре раза

В Калининградской области сохраняется спад в легкой промышленности. По данным Калининградстата, в январе–апреле 2026 года объем производства одежды составил лишь 22,9% от показателя за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградские швейные предприятия снизили производство до 22,9% от прошлогоднего уровня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Калининградские швейные предприятия снизили производство до 22,9% от прошлогоднего уровня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несмотря на общий негативный тренд, к концу апреля отрасль продемонстрировала признаки восстановления. По сравнению с мартом выпуск одежды увеличился на 42,1%. Однако этого оказалось недостаточно для компенсации накопленного снижения: относительно апреля 2025 года объем производства достиг только 36,8%.

Ситуация в различных сегментах отрасли складывается по-разному. Производство специальной одежды за четыре месяца составило 3 тыс. единиц, что соответствует 96,1% от уровня прошлого года. В то же время выпуск трикотажных и вязаных изделий значительно сократился — до 34 тыс. единиц, или 38,9% от показателей января–апреля 2025 года.

Снижение объемов производства отразилось и на реализации продукции. За первые четыре месяца года предприятия отгрузили одежды на сумму 82,4 млн рублей, что на 56,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика свидетельствует о продолжающемся снижении деловой активности в отрасли, несмотря на отдельные признаки восстановления в течение весенних месяцев.

Матвей Николаев