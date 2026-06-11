Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные сократился на 8–12%

Количество проданных организованных туров с захватом выходных 12–14 июня на всех направлениях сократилось на 8% год к году, следует из подсчетов Travelata.ru, с которыми ознакомился «Ъ». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на путешествия внутри страны в даты предстоящих праздников сократился на 12% год к году. Туроператор «Алеан» оценил падение на 10%.

Как уточнили в АТОР, на активность туристов внутри России влияет в том числе негативный информационный фон. В частности, бронирования в Краснодарском крае на 12–14 июня сократились на 3–4% в контексте сдержанного спроса на Сочи из-за перебоев в работе аэропорта, а Крым потерял 35% из-за новостей о нехватке бензина и вынужденных изменениях в движении поездов.

Согласно Travelata.ru, основным направлением для организованных туристов на июньские праздники остается Турция. Ее доля в структуре спроса за год практически не изменилась, составив 51%. На Египет приходится 18,5% продаж, что на 4,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Среди востребованных зарубежных направлений — Вьетнам (5,5% бронирований) и Китай (5,1%).

Средняя стоимость проданного тура в Турцию с захватом 12–14 июня составила 260 тыс. руб., прибавив год к году 6,1%. Расходы на Египет сократились на 3,8%, до 205 тыс. руб. В «Островке» рассказали, что средняя стоимость проданной ночи в отелях Грузии составляет 5,8 тыс. руб., прибавив в цене 4%. Для Армении рост составил 1%, до 7,1 тыс. руб. Ночь в средствах размещения России, по данным сервиса, подорожала на 5%, до 6,6 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Дефицит праздности».