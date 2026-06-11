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Reuters: при крушении вертолета в пакистанском Кашмире погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли при крушении военного вертолета в Азад-Кашмире, контролируемом Пакистаном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

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Место крушения вертолета в Кашмире

Место крушения вертолета в Кашмире

Фото: Tariq Maqbool / Reuters

Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета

Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета

Фото: Naseer ud Din / Reuters

Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета

Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета

Фото: AP / M.D. Mughal

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Место крушения вертолета в Кашмире

Фото: Tariq Maqbool / Reuters

Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета

Фото: Naseer ud Din / Reuters

Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета

Фото: AP / M.D. Mughal

Вертолет Ми-17 вооруженных сил Пакистана разбился накануне недалеко от города Музаффарабада. Весь экипаж погиб. По данным межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), причиной крушения стала техническая неисправность. Там уточнили, что вертолет упал в горах вскоре после взлета.

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