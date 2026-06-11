Reuters: при крушении вертолета в пакистанском Кашмире погибли 22 человека
По меньшей мере 22 человека погибли при крушении военного вертолета в Азад-Кашмире, контролируемом Пакистаном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.
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Вертолет Ми-17 вооруженных сил Пакистана разбился накануне недалеко от города Музаффарабада. Весь экипаж погиб. По данным межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), причиной крушения стала техническая неисправность. Там уточнили, что вертолет упал в горах вскоре после взлета.