Reuters: при крушении вертолета в пакистанском Кашмире погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли при крушении военного вертолета в Азад-Кашмире, контролируемом Пакистаном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Место крушения вертолета в Кашмире Фото: Tariq Maqbool / Reuters Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета Фото: Naseer ud Din / Reuters Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета Фото: AP / M.D. Mughal Следующая фотография 1 / 3 Место крушения вертолета в Кашмире Фото: Tariq Maqbool / Reuters Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета Фото: Naseer ud Din / Reuters Похороны членов экипажа потерпевшего крушение вертолета Фото: AP / M.D. Mughal

Вертолет Ми-17 вооруженных сил Пакистана разбился накануне недалеко от города Музаффарабада. Весь экипаж погиб. По данным межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), причиной крушения стала техническая неисправность. Там уточнили, что вертолет упал в горах вскоре после взлета.