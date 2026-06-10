Военный вертолет Ми-17 разбился в пакистанском Кашмире

Вертолет Ми-17 вооруженных сил Пакистана потерпел крушение недалеко от города Музаффарабада в районе Джамму и Кашмира. Весь экипаж погиб, пишет Reuters со ссылкой на заявление военнослужащих страны.

News18 утверждает, что на борту находился 21 человек. По данным межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), причиной крушения стала техническая неисправность, передает Geo TV. Там уточнили, что вертолет упал вскоре после взлета в горах.

На место аварии прибыли спасательные и поисковые группы. Для выяснения точных причин ЧП создана следственная комиссия.