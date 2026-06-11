Один человек погиб, десять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 78 ударов по Белгородской области. В результате один человек погиб, еще десять были ранены. Восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что погибший установлен в Ракитянском районе. Он скончался в больнице из-за ранений, полученных при ударе FPV-дрона по автомобилю. Двое пострадавших ехали в той же машине — супруга и 21-летний сын погибшего. В Шебекинском округе из-за детонации беспилотника были ранены боец подразделения «Орлан» и сотрудник регионального главка МЧС. Остальные шестеро пострадавших установлены в Борисовском и Грайворонском округах.

По данным господина Шуваева, ударам ВСУ также подверглись Белгород, Алексеевский, Валуйский, Волоконовский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский округа. По ним выпустили не менее 73 беспилотников. Также установлен один сброс взрывного устройства с БПЛА и один обстрел из РСЗО.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 89 раз. Тогда погиб один человек, еще четверо пострадали.

Алина Морозова