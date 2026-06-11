Двух красноярцев осудят за ущерб на 28 млн рублей от нелегальных крипто-ферм

Березовский райсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в хищении электроэнергии у ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По версии следствия, один из фигурантов дела на объекте энергопотребления в поселке Березовка организовал добычу криптовалюты в складском помещении. При помощи своего подельника, который отвечал за работу склада, злоумышленник установил оборудование, позволяющее не учитывать полный объем потребляемой электроэнергии.

Ущерб от действий обвиняемых, по подсчетам следствия, превысил 13,9 млн руб. Кроме того, один из участников преступной схемы аналогичным образом организовал крипто-ферму в селе Есаулово. Там ущерб также составил 13,9 млн руб., следует из материалов дела.

Александра Стрелкова