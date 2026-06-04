Врио губернатора Белгородской области: в Шебекинском округе восстановили 16,5 тысячи домов и квартир

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за время специальной военной операции на территории Шебекинского округа было повреждено около 19 тыс. объектов. Уже восстановлено свыше 16,5 тыс. домов и квартир. В работе остается более 2,3 тыс. домовладений. Господин Шуваев 4 июня провел совещание по восстановлению жилья в округе и заслушал отчеты о выполнении работ от курирующих министерств и глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Ситуация сложная, но контролируемая. Подрядчики работают без выходных там, где позволяет оперативная обстановка. Вместе с федеральным центром будем искать дополнительные механизмы, чтобы помочь людям с восстановлением и дать подрядчикам возможность держать темп. Никого не бросим. Работы по восстановлению держу на личном контроле»,— подчеркнул врио губернатора Белгородской области.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошедшие сутки Белгородская область 99 раз подверглась ударам со стороны Украины. Атакованы были 16 муниципалитетов, включая Шебекинский округ. Кроме того, сегодня в Шебекинском округе от детонации FPV-дрона были повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и остановочный комплекс. Также в селе Новая Таволжанка от удара дрона загорелась кровля частного дома — возгорание было потушено.

В регионе сейчас продолжают формировать полный штат отряда «БАРС-Белгород».

«Эти люди помогают нам решать главную задачу — обеспечивать безопасность и сохранять здоровье наших мирных жителей»,— ранее заявил Александр Шуваев.

Денис Данилов