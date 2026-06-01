Беспилотники ВСУ стали чаще сбивать в Белгородской области

В Белгородской области увеличилось количество сбиваемых беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом врио губернатора Александр Шуваев сообщил на заседании облправительства 1 июня. Глава региона поблагодарил Минобороны РФ за «эффективную и слаженную работу всех структур».

«Также продолжаем формировать полный штат отряда «БАРС-Белгород». Эти люди помогают нам решать главную задачу — обеспечивать безопасность и сохранять здоровье наших мирных жителей»,— заявил Александр Шуваев.

По информации врио губернатора, за прошлые сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам. Семь раз использовалась артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО), четыре раза взрывные устройства сбросили с БПЛА. Расчеты ПВО и другие подразделения ликвидировали 60 беспилотников. Пострадал один мирный житель в Грайворонском округе.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на минувшей неделе Александр Шуваев поручил включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде. Отмечалось, что решение было принято с учетом оперативной обстановки и многочисленных обращений жителей. Однако на следующий день глава региона заявил, что «в случае обострения угроз ряд ограничений может быть вновь временно введен, так как безопасность превыше всего».

Денис Данилов