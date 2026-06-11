«Мексика — явный фаворит»

Вечером 11 июня матчем Мексика—ЮАР стартует чемпионат мира по футболу. 48 команд проведут 104 встречи — такого в истории турниров еще не было. Финал состоится 19 июля в США. Какие команды считаются главными претендентами на победу в этот раз? И чего болельщики ждут от ЧМ-2026? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с экспертом «Лиги Ставок», футболистом и тренером Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Если говорить о фаворитах, их два — по крайней мере, с точки зрения букмекеров. В «Лиге Ставок» самый низкий коэффициент на победу у Испании — 5,5. На Францию можно поставить с коэффициентом 6. Если поверить в Англию, и она победит, ставка увеличится в семь раз. На Бразилию — 8,5. Дальше идут Аргентина, Португалия и Германия — там коэффициенты еще выше. Кто из перечисленных сборных является главным фаворитом? На кого делать ставку, пока турнир еще не стартовал?

— Наиболее выраженные кандидаты — это, конечно, Испания и Франция, которые демонстрируют самый содержательный футбол. Но не стал бы сбрасывать со счетов и Англию с Португалией.

—У нас есть крупная ставка на Португалию — клиент зарядил 200 тыс. руб. Если эта команда выиграет, он получит больше 2 млн руб. И на Португалию сейчас очень много ставок. Криштиану, свет наш Роналду, никуда не делся, несмотря на то, что ему 41. Коэффициент даже немного просел — с 11 до 10. Как вы думаете, насколько Португалия реально способна выиграть этот чемпионат, если все сложится?

— Несомненно, нужно учитывать такой фактор, как погодные условия, к которым именно португальцы из всех перечисленных команд наиболее адаптированы. Это жара и высокая влажность — климат, который во многом схож с португальским. Поэтому я бы не стал сбрасывать эту команду со счетов.

— Раз уж мы заговорили о Португалии, стоит упомянуть и Аргентину, потому что на нее тоже достаточно высокий коэффициент — 9. Смотрите, Месси — 39, Роналду — 41. Они полноценные бойцы в своих сборных или уже скорее «свадебные генералы»?

— Думаю, что второе. Их роль — скорее объединяющая в команде. Их статус и титулы говорят сами за себя, и они должны поддерживать микроклимат в этих сборных, потому что у них колоссальный опыт, и они могут помогать партнерам именно с точки зрения поддержки. Что касается футбола, если они будут выходить на замену и помогать командам в концовках, их большой опыт, безусловно, может серьезно помочь сборной.

— Раз мы заговорили о таких звездных ребятах, которые при этом продолжают забивать, и Роналду, и Месси входят в список претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата. У Роналду коэффициент — 17, у Месси — 13. То есть понятно, что вероятность невелика.

— Мне кажется, атакующая тройка сборной Франции — Мбаппе, Дембеле и Олисе — с примерно равной вероятностью может дать лучшего бомбардира команды, если все пойдет по плану и без травм. Именно эти футболисты. И к ним, конечно, я бы добавил Кейна.

— Кейн — да. Кстати, если говорить про Мбаппе, сейчас коэффициент на то, что он станет лучшим бомбардиром, — 6,5. У Кейна — 8,5. А вот Усман Дембеле, если в него поверить — «Золотой мяч», статус звезды — коэффициент 20. То есть при определенном раскладе, если ему будут доверять и он будет забивать, можно сорвать серьезный куш. Еще в «Лиге Ставок» есть раздел «специальные ставки»: можно поставить на то, что игрок забьет в каждом матче своей сборной. В истории такое было только один раз — в 1958 году. Как вы думаете, это вообще возможно сегодня? Например, тот же Мбаппе — он много забивает. Но чтобы забить в каждом матче турнира, скажем, в восьми встречах до финала, это реальный сценарий или уже фантастика?

— Это, скорее всего, фантастика, потому что команды, которые дойдут до финала, так или иначе будут применять ротацию состава. И кто-то из этих футболистов в матчах, где результат не будет ключевым или уйдет на второй план, просто может эти игры пропустить.

— Скажите, а вот эта формула — 104 матча, 48 сборных — кто-то говорит, что она дискредитирует турнир, кто-то считает, что это, наоборот, круто, больше матчей. Вы к какой позиции, что называется, относитесь?

— Я бы сохранил предыдущий формат, который был до этого, потому что нынешний очень растянутый: следить за всеми командами и ситуациями в группе сложно, внимание размывается. Поэтому, на мой взгляд, прежний формат был более оптимальным.

— Сегодня у нас открытие: Мексика — ЮАР. Легендарная «Ацтека», 90 тысяч зрителей. Мексика — явный фаворит, коэффициент на нее 1,45. На ЮАР — 8,6. Стоит ли брать пари на фаворита или ЮАР не так проста, как кажется?

— Я думаю, что в этом матче, при поддержке такого большого количества болельщиков, Мексика — явный фаворит. И состав команды, и погодные условия, и акклиматизация — все на стороне Мексики. Мне кажется, сегодня они одержат победу.

— Оба забьют? Потому что коэффициент на индивидуальный тотал, если Мексика забьет два и больше, — 1,75, что достаточно высоко. Думаете, мексиканцы смогут забить два мяча?

— Большая вероятность, что смогут.