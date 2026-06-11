В иркутской тайге ищут отправившихся за черемшой мужчин

Трое пожилых жителей Иркутской области пропали в тайге. Их поиск ведут сотрудники полиции, сообщили в главном управлении МВД по региону.

О том, что в тайге пропали трое мужчин, сотрудникам МО МВД «Киренский» рассказала местная жительница. По ее словам, они отправились собирать черемшу еще 6 июня — уехали на моторной лодке по реке Киренге примерно в 90 км от Киренска.

В сообщении областного главка полиции указывается, что все трое мужчин старше 60 лет.

Валерий Лавский