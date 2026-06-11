«Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в аэропортах юга России

Авиакомпания «Победа» изменила расписание полетов из-за временных ограничений в аэропортах юга России и закрытия маршрутов в московской воздушной зоне. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Часть рейсов задержана или отменена, уточнили в компании. Там отметили, что пассажиры могут самостоятельно вернуть билет, в том числе по невозвратным тарифам, через сервис вынужденного возврата.

«Победа» также попросила перед выездом в аэропорт проверять статусы рейсов. Это можно сделать через специального бота и на сайте аэропорта. Авиакомпания также направляет информацию через электронную почту и SMS. «Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме»,— заверили в «Победе».

В международном аэропорту Краснодара после снятия ограничений задержали 41 рейс: 19 на вылет и 22 — на прилет. В аэропорту Геленджика 11 рейсов задерживаются, и еще два — отменены.