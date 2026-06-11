Группа «Аэрофлот» перевезла более 4,5 млн пассажиров в мае

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) в мае увеличил перевозки пассажиров на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 4,6 млн человек. Это следует из сообщения группы.

На внутренних линиях перевезено 3,4 млн пассажиров. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее. На международных линиях перевозки, напротив, увеличились на 11,9%, до 1,2 млн пассажиров.

Как указано в сообщении, пассажирооборот вырос на 5%, предельный пассажирооборот — на 4,4%. Занятость кресел возросла на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 89,4%. Авиакомпания «Аэрофлот» отдельно перевезла 2,5 млн пассажиров (+1% год к году). Пассажирооборот вырос на 6,4%, а занятость кресел увеличилась на 1,4 п. п., до 89%.

По итогам пяти месяцев 2026 года группа перевезла 20,9 млн пассажиров. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. На внутренних линиях пассажиропоток сократился на 1,2%, до 15,3 млн человек, а на международных — вырос на 9,5%, составив 5,6 млн пассажиров. Пассажирооборот за январь-май вырос на 6,1%, предельный пассажирооборот — на 3,8%.

За пять месяцев авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 11,3 млн пассажиров — на 2,1% больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Пассажирооборот увеличился на 9%.

За первый квартал 2026 года авиакомпании группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) перевезли 11,9 млн пассажиров. Это на 2,2% больше год к году. На внутренних рейсах перевезено 8,7 млн пассажиров — на уровне прошлого года. На международных — 3,2 млн пассажиров, то есть на 8,9% больше год к году. Пассажирооборот группы вырос на 6,9% в первом квартале. Занятость пассажирских кресел составила 91,2%.

О ситуации в «Аэрофлот» читайте в материале «С деньгами на вылет».