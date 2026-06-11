ТПП заявила о дискриминации в проекте о заморозке порога по НДС для малого бизнеса

Законопроект о сохранении порога доходов МСП для освобождения от НДС дискриминирует предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения (ПСН). Наблюдением поделилась вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова в комментарии Forbes. 9 июня инициативу внесла в Госдуму «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Госпожа Дыбова отметила, что в нынешней редакции проект закона касается только малых и средних предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН). В ТПП назвали «явную асимметрию» регулирования несправедливой и экономически необоснованной.

«Дискриминация» коснется тысяч добросовестных ИП, чья годовая выручка составляет 12–15 млн руб., уточнила Елена Дыбова. Им придется либо сокращать обороты, либо переходить в более затратные налоговые режимы, теряя льготы по ПСН. Многие из них могут прибегнуть к искусственному дроблению бизнеса и другим серым схемам, пояснила вице-президент ТПП. Это, по ее словам, ударит в том числе по региональным бюджетам, потому что налоги по ПСН почти полностью зачисляются в них.

«ТПП настаивает на необходимости распространения механизма заморозки порога и на патентную систему налогообложения,— заявила госпожа Дыбова.— Любое иное решение будет дискриминационным и подрывающим целостность политики поддержки малого предпринимательства». В ТПП также предложили индексировать порог доходов на реальный уровень инфляции.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Малый бизнес не пустят за порог».