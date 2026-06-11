«Займер» выкупила 50% оператора платежной системы «БЭСТ» за 587 млн рублей

ПАО «МКК "Займер"», зарегистрированное в 2013 году в Новосибирске, сообщило о приобретении 50% в ООО «БЭСТ» — операторе платежной системы «БЭСТ». Соответствующее соглашение подписано между МКК «Займер» и Fusion Factor Fintech Limited (FFF). Сумма сделки составила 587 млн руб. Стороны намерены развивать проект на паритетной основе, говорится в публикации на сайте раскрытия информации.

«Для "Займера" сделка означает выход в новый клиентский сегмент — иностранных граждан, проживающих или работающих в России, а также создание инфраструктуры для предоставления им полного спектра финансовых сервисов»,— заявил генеральный директор МКК «Займер» Роман Макаров.

«БЭСТ» специализируется на денежных переводах и платежах в России и за рубежом и имеет статус национально значимой платежной системы Банка России. Оператор работает в 45 странах, а партнерская сеть включает более 300 банков по всему миру.

ПАО «МКК "Займер"» — крупнейшая в России независимая публичная микрокредитная компания, в которую входят банк «Евроальянс», «ФинТехРобот», МКК «Дополучкино», коллектор «Профи» и Seller Capital.

Лолита Белова