Жители Озерска остались без горячей воды из-за аварии на электросетях

В Озерске насосные станции вышли из строя из-за аварии на электросетях. С вечера 10 июня местные жители остаются без горячей воды на время ремонтных работ. Информация об этом размещена на официальной странице главы Озерска Сергея Гергенрейдера в соцсети «ВКонтакте».

По данным главы города, около 17:00 10 июня стало известно об отключении электричества в домах старой части Озерска. Через пару часов Сергей Гергенрейдер заявил об отключении горячей воды. По его словам, из-за аварии на электросетях затопило канализационные насосные станции, насосы также отключились.

В настоящий момент воду со станций откачали. Начались работы по монтажу нового насоса. Время возвращения горячей воды пока неизвестно.

Ольга Воробьева