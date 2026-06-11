Цены на уголь в Китае достигли $127 за тонну из-за аварии и жары

Цены на уголь с калорийностью 5500 ккал/кг в провинции Шаньси, пострадавшей от крупной аварии и экстремальной жары, поднялись до $127 за тонну на условиях CFR Южный Китай. Российские поставки растут лишь незначительно — на 0,3% по условиям FOB Восточный, при этом сделки заключаются со скидками: партии по 20 тыс. т продаются по $108–109 за т, а более крупные объемы в 70 тыс. т — по $115.

Эксперты отмечают высокую активность на китайском рынке и спрос на российские марки угля, включая коксующийся уголь К, цена которого превысила $200 за т CFR. «Коксующийся уголь марки К, характеризующийся низким выходом летучих веществ, продолжает оставаться одной из самых дорогих российских марок», — рассказал «Ъ» партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Однако рост цен эксперты оценивают как локальный: без устойчивого дефицита рынок быстро нормализуется после завершения аварийных закупок и стабилизации спроса со стороны электростанций.

Специалисты предупреждают о рисках для российских экспортеров. Прогнозируется сохранение трендов до конца августа из-за инспекций на шахтах, но при этом остаются логистические ограничения и пошлины в размере 6% для России, которых нет у поставщиков из Австралии и Индонезии. Геополитическая обстановка и внутренние экономические проблемы создают существенные барьеры для масштабирования экспорта даже при благоприятных ценовых условиях, указывают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жара требует угля».