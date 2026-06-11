В Новороссийске, Геленджике и Крымске возобновили водоснабжение

В Краснодарском крае восстановили работу Троицкого группового водопровода. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

Водопровод поставлял воду в Новороссийск, Геленджик и Крымск. Кроме того, он снабжал населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря, рассказали агентству в «Кубаньводкомплексе».

Троицкий групповой водопровод приостанавливал работу из-за аварии. О ЧП сообщила пресс-служба муниципального центра управления Крымского района около 18:43 мск. Рабочее электрооборудование водозабора и одной насосной станции было обесточено. Возобновить подачу воды обещали после восстановления внешнего электропитания.