«Мисс Турцию» и актрису из «Великолепного века» задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

В Стамбуле ночью 11 июня прошла очередная антинаркотическая операция, при которой полиция задержала 22 известных деятеля турецкого шоу-бизнеса. Среди них — победительница конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и актриса сериала «Великолепный век» Берен Саат, пишет Milliyet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берен Саат

Фото: Tim's Productions Берен Саат

Фото: Tim's Productions

По информации издания, все 22 задержанных уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики. Еще трое находятся в розыске. В числе задержанных, помимо Айше Хатун Онал и Берен Саат, оказались певец Кенан Доулу и его брат Озан, известный как композитор, ранее работавший с исполнителем Тарканом. Тесты на наркотики уже прошли Берен Саат и супруга Кенана Доулу, сыгравшая в сериале «Империя Кесем».

Крупные антинаркотические рейды проходят в Турции, в частности в Стамбуле, с октября 2025 года. По словам генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, положительные результаты тестов были выявлены у 77% проверенных знаменитостей, а всего при расследовании задержаны более 250 человек, включая актеров и инфлюенсеров. В апреле в столице задержали 17 человек по делу о покупке и хранении наркотиков, в том числе актрису из сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок. Их также подозревают в «подстрекательстве или содействии проституции» и «содействии употреблению наркотических или стимулирующих веществ».