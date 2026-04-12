В Турции по делу о наркотиках задержали актрису Алейну Бозок из «Зимородка»

Турецкие правоохранительные органы задержали в Стамбуле 17 человек по делу о покупке и хранении наркотиков, сообщает TRT Haber. Среди задержанных — актриса Алейна Бозок. Она известна по ролям в сериалах «Зимородок» и «Клюквенный щербет».

Алейна Бозок в сериале «Клюквенный щербет»

Фото: Gold Film Алейна Бозок в сериале «Клюквенный щербет»

Дело расследует прокуратура Стамбула. В нескольких заведениях в районах Бебек, Куручешме, Этилер и Бешикташ провели обыски. Всего задержано 24 человека — 17 в Стамбуле, один — в другом городе и еще шесть — за границей. Среди задержанных — владелец ресторана Fiko Фикрет Айдогду, блогеры Самет Личина, Озлем Парлу, Мика Слована и другие.

Подозреваемых также обвиняют в «подстрекательстве или содействии проституции» и «содействии употреблению наркотических или стимулирующих веществ». Задержанные находятся в полицейском участке на допросе. Следователи продолжают работу по задержанию остальных подозреваемых.

С октября 2025 года в Турции, в частности в Стамбуле, проходят крупные антинаркотические операции. В начале апреля в Стамбуле задержали около 10 известных представителей турецкого шоу-бизнеса и кино. В марте прокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале «Постучись в мою дверь».