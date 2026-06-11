Банк России снизил коэффициент ОСАГО для Новосибирской области

ЦБ скорректировал территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области. С 22 июня 2026 года для Новосибирска его значение будет снижено с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. Для остальных городов и населенных пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5, соответствующее указание Банка России 3 июня зарегистрировал Минюст России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регулятор напомнил, что этот показатель учитывается при расчете стоимости полиса ОСАГО.

«Банк России пересмотрел показатели после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО. По оперативным данным за четыре месяца 2026 года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел», — сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

По данным регулятора, средняя стоимость классического полиса ОСАГО в регионе для владельцев легковых машин с января по апрель 2026 года составила 10,9 тыс. руб., средняя выплата — 151,2 тыс. руб.

В декабре 2025 года территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирской области был увеличен регулятором более чем в два раза — с 1,56 до 3,12. В результате этого решения Новосибирская область стала регионом России с самой высокой стоимостью автострахования. По данным Новосибирскстата, средний тариф для автовладельцев в регионе вырос до 38 тыс. руб. Как пояснили в ЦБ, причиной послужил высокий уровень страхового мошенничества.

Данная ситуация вызвала серьезную обеспокоенность у местных властей. Законодательное собрание Новосибирской области в январе 2026 года обратилось в Госдуму и к руководству Банка России с просьбой пересмотреть решение и вывести регион из «красной зоны» рисков, опасаясь негативных социальных и экономических последствий в связи с возросшей финансовой нагрузкой на водителей.

Лолита Белова