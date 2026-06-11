Расстрелявший шумную компанию житель Красноярска имел разрешение на оружие

51-летний житель Красноярска, расстрелявший компанию людей из-за громкой музыки, имел разрешение на оружие. Об этом рассказали ТАСС в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

«Это был ИЖ-27М с патронами калибра 12 на 70»,— рассказали агентству в СКР. По данным ведомства, с компанией нападавший ранее не был знаком. Мужчина приехал в гости к матери, уточнили следователи.

ЧП произошло в ночь на 11 июня в поселке Канифольный Иланско-Нижнеингашского округа. При стрельбе погиб один человек, еще трое — ранены. Нападавший задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК).