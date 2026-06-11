В Красноярском крае мужчина расстрелял шумную компанию

51-летний житель Красноярского края расправился с шумной компанией в поселке Канифольный. В результате происшествия один человек убит, трое ранены, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Стрелок задержан, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 11 июня у магазина на улице Школьной, где собралась компания из четырех человек (женщина и трое мужчин). Между ними и подозреваемым, который приехал в поселок навестить мать, произошел конфликт. Его причиной стала громкая музыка. В ходе ссоры приезжий произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов из имевшегося у него охотничьего ружья ИЖ-27.

Пострадавшие попытались скрыться на автомобиле, но подозреваемый успел сделать несколько выстрелов вдогонку. 38-летний мужчина получил ранение в грудную клетку и скончался на месте. Трех его спутников госпитализировали.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Илья Николаев