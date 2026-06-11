В Кургане отключат горячую воду для ремонта оборудования ТЭЦ-1

С 15 июня в Кургане начнется ремонт и обновление оборудования ТЭЦ-1 — основного источника энергии для города. На время работ будет отключена горячая вода в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба курганской генерирующей компании.

В этом году специалисты собираются реконструировать дымовую трубу электростанции. Работы продлятся до середины сентября. Обеспечивать горячей водой дома в городе до этого времени будет ТЭЦ-2, но только после завершения капитального ремонта тепломагистрали по проспекту Голикова. Планируется, что трубы починят до 1 июля. В пресс-службе КГК напоминают, что горячее водоснабжение запустят после положительного результата гидравлических испытаний.

Виталина Ярховска